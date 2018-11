É uma discussão antiga, daquelas que causam fraturas da mais variada ordem, sejam sociais, económicas e até morais: os museus deverão continuar a guardar peças pertencentes a outras culturas, outrora expropriadas dos seus locais de origem, e que durante décadas fizeram parte dos seus acervos ou, em tantos casos, são a própria razão de existência do museu em si? Se, durante décadas, o argumento utilizado para justificar a permanência das peças oscilava, de uma forma simplista, entre a) fomos nós que as encontrámos; ou b) os locais de origem não têm condições para as manter em segurança – e por isso mais vale continuarmos como fiéis depositários –, a partir do momento em que há estabilidade nos territórios em questão, a segunda premissa cai por terra. Parece que chegámos ao início desse que poderá vir a ser um ponto de viragem na história dos museus e na gestão dos respetivos acervos. E se falarmos de peças que tenham sido objeto de saque ou levadas dos países à revelia dos autóctones, com a questão das colonizações a ter um especial eco nesta temática, o caso ganha ainda mais complexidade.

Na passada sexta-feira, o presidente francês Emmanuel Macron abriu a caixa de Pandora ao assinar um relatório que o próprio tinha pedido em que decretou a devolução “sem demoras” de um conjunto de peças à República do Benim. Trata-se de 26 artefactos apropriados em 1892 pelo exército francês naquele território, durante a guerra civil, e que atualmente integravam a coleção do Museu do Quai Branly – Jacques-Chirac, que reúne 70 mil das 90 mil peças de arte oriundas da África subsariana patentes nos museus públicos franceses.

A disputa pelas peças começou a ganhar uma forma mais coesa em 2011, quando o Conselho Representativo das Associações Negras em França (CRAN) pediu “o retorno das peças de arte do Benim”, escrevia o “Público” no verão de 2016. Após a pressão inicial, o próprio governo deste país africano pediu “inicialmente ao Estado francês a devolução dos tesouros pilhados durante a colonização, feito inédito na história das antigas colónias da África subsariana”.

Após o requerimento oficial, o presidente Macron pediu a dois especialistas – a historiadora de arte francesa Bénédicte Savoy, do Collège de France, e o economista senegalês Felwine Sarr, autor do livro “Afrotopia” – um relatório sobre a legitimidade da restituição. E é esse documento, apresentado na passada sexta-feira e que apresentou conclusões que vão muito para lá destas 26 peças, que está no epicentro da discussão e na base da decisão do presidente francês, que propõe “reunir em Paris, no primeiro trimestre de 2019, um conjunto de parceiros europeus e africanos” que discutirão uma “política de mudança” relativa à posse dos objetos.

O Relatório Savoy-Sarr Para Bénédicte Savoy e Felwine Sarr, há cerca de 90 mil obras que devem ser devolvidas e a maioria das quais fazem parte da coleção do Museu do Quai Branly – Jacques-Chirac. Só este museu detém cerca de dois terços das obras identificadas pelo levantamento. Entre estas há 46 mil peças que foram trazidas entre 1885 e 1960, pelo que os especialistas afirmam que devem ser devolvidas.

O documento identifica ainda mais 20 mil obras de arte espalhadas por outros museus que são “suscetíveis de devolução”. E os museus que contêm estas coleções africanas, embora com menor dimensão mas que, para os especialistas, devem retornar aos lugares de origem, não estão apenas dentro das fronteiras francesas. O relatório Savoy--Sarr aponta como exemplos o Museu Real da África Central da Bélgica, o Museu Britânico, o Weltmuseum/Museu do Mundo de Viena ou o Fórum Humboldt, de Berlim. Nenhum museu português é mencionado no levantamento. “Em Portugal, temos um problema gravíssimo: não há listagens [de peças de arte vindas das antigas colónias] nem em relação aos museus, nem aos arquivos. Muitos destes objetos estão nas reservas, nem sequer estão expostos”, explicou à Lusa António Pinto Ribeiro, ex-curador da Fundação Gulbenkian, em Paris.

Relativamente ao caso Benim, António Pinto Ribeiro concorda com a devolução, mas ressalva que “peças devem ser reclamadas pelos Estados, não por pessoas particulares”. Há que ver os critérios da legitimidade de como as obras chegaram à Europa. É preciso analisar se uma determinada peça faz parte do património essencial de um país ou de uma tribo. E há ainda a questão dos arquivos coloniais”, notou.

Nem todas as vozes se fazem ouvir no mesmo sentido. Ontem, o diretor do Quai Branly – Jacques-Chirac reagiu ao relatório. Em entrevista à Europe 1, Stéphane Martin disse que era um “trabalho interessante”, mas um “relatório de quem não gosta muito de museus”. O diretor defende que os museus não devem ser “reféns da dolorosa história do colonialismo”, embora considere que não é este o caminho. “Não creio que a ideia de que toda a pintura italiana deve retornar à Itália ou que toda a pintura britânica deve regressar ao Reino Unido fará um mundo melhor”, defendeu.

Stéphane Martin defende a construção de um museu como uma “comunidade mundial de arte” e de “partilha” e diz que é de arte e partilha que prefere falar, e não de “voltar a viver eternamente um sentimento que é bastante real” mas que, na sua opinião, “nada tem a ver com uma política de património”.

O diretor não foi a única voz a criticar o relatório. Também o ex-ministro da Cultura francês Jean-Jacques Aillagon publicou um artigo de opinião no “Le Figaro” onde defendeu que os museus do Louvre, Orsay, Guimet e Quai Branly são “universais” e lembrou que, se este tipo de recomendações for levado ao extremo, há coleções que serão esvaziadas.

Outros exemplos, outras promessas O Museu Britânico, que contém uma das maiores coleções de arte egípcia do mundo, é frequentemente mencionado nestas questões de legitimidade. Esta é uma questão de alguma forma delicada entre o Reino Unido e o Egito, mas o Museu Britânico já devolveu, pelo menos uma vez, um conjunto de peças. Em 2003, oito objetos com mais de cinco mil anos foram apreendidos em Londres e entregues a este museu. Os peritos determinaram que as peças eram provenientes de um templo da cidade suméria de Girsu (hoje conhecida como Tello), no sul do Iraque. Os objetos tinham sido levados deste país depois da queda do regime de Saddam Hussein e acabaram por ser contrabandeados até Londres. Este verão, 15 anos depois e após a proveniência das peças ter sido atestada, o Museu Britânico devolveu-os ao embaixador do Iraque no Reino Unido, Salih Husain Al.

Há, no entanto, peças-bandeira de várias culturas que continuam a espoletar acesas discussões que duram há séculos. E um desses casos – o dos chamados “Mármores de Elgin” ou os “Mármores do Parténon”, que faziam parte da Acrópole de Atenas e hoje estão, mais uma vez, no Museu Britânico – já foi usado como bandeira política. Também este ano, o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, afirmou que, caso fosse eleito em 2022, devolveria as peças à Grécia. Desde a independência do Império Otomano (em 1836) que a Grécia reclama a sua devolução e a própria Unesco já pediu ao Reino Unido que encetasse um diálogo com os gregos para chegarem a um acordo. Amal Clooney, advogada especialista em direitos humanos, chegou a trabalhar no caso depois de ter sido contratada pelo governo grego para interpor uma ação legal contra o Museu Britânico, que não chegou a avançar. A Grécia ainda não desistiu, contudo, da pretensão de levar para casa as esculturas, que foram retiradas de Atenas por um diplomata escocês, lorde Elgin, entre 1801 e 1805.

Todos estes casos contribuem para um facto: esta é uma discussão angulosa. E há exemplos recentes, como o do Museu Nacional do Rio, que devem ser também trazidos para cima da mesa. Após o fogo que destruiu, em setembro, a maior parte do acervo do museu, incluindo a maior coleção de arte egípcia da América Latina, Zahi Hawass, ex-ministro de Antiguidades do Egito e arqueólogo, e uma das caras da campanha que promove a devolução da arte egípcia, afirmou à BBC News Brasil que esta tragédia legitimou o repatriamento de objetos egípcios em museus espalhados pelo mundo. “Se eles não forem protegidos, deverão voltar à terra natal.”