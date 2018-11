O trailer da nova versão de O Rei Leão é o mais assistido num só dia de entre todos os filmes da Walt Disney.

Mais de 224,6 milhões de pessoas assistiram nas primeiras 24 horas ao teaser de O Rei Leão, que chega às salas de cinema em julho de 2019.

Com este alcance, O Rei Leão ultrapassou o primeiro trailer de Vingadores: Guerra do Infinito, que havia alcançado as 220 milhões de visualizações no mesmo espaço de tempo.

