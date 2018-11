Conheça o mundo dos influenciadores portugueses através dos números

A gestão de redes sociais dos influenciadores envolve muito mais do que a simples publicações de fotos do dia-a-dia. Um estudo da Primetag sobre o comportamento dos influenciadores portugueses concluiu não só o óbvio – que Cristiano Ronaldo era o maior influenciador português –, mas também que existem dias no ano em que o número de publicações dispara. Os Globos de Ouro da SIC, o Dia da Mãe e a Moda Lisboa são alguns dos eventos preferidos dos influenciadores para partilharem conteúdos no Instagram