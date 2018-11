António Borges de Coelho recebeu ontem o Prémio da Universidade de Lisboa, que lhe foi atribuído pelo seu "singular percurso na historiografia portuguesa".

“Além da relevância do seu percurso científico, muitas vezes perseguido em circunstâncias adversas, o júri sublinhou a grande erudição e acessibilidade da sua obra, e o seu comprometimento com a cultura e a língua, evidenciado no modo como integra na narrativa dos acontecimentos a caracterização detalhada de instituições, informações demográficas, e estruturas económicas, sociais e culturais", considerou o júri.

António Borges Coelho foi aluno da Universidade e, de 1974 a 1994, professor no Departamento de História da Faculdade de Letras. Durante esse período, marcou centenas de alunos com as “suas qualidades humanas e pedagógicas”, afirmou o reitor da Universidade de Lisboa, António Cruz Serra, que liderou o júri que atribuiu a distinção.

“A História marca sempre, mesmo que o historiador não consiga completamente dominar as suas ideias, isto é, aquilo que ele é. [A História] é um documento que dá uma visão do passado, e que, se for nova e verdadeira, vai ao fundo da verdade, e vai criar muitos anticorpos. A História é uma ciência perigosa", afirmou o historiador no ano passado numa entrevista que concedeu à Lusa.

António Borges Coelho tem 90 anos e, entre outras obras, é autor de "Raízes da Expansão Portuguesa" e "Inquisição de Évora".