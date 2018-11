Carlos Garrancho, estrela da seleção portuguesa que na década de 70 venceu vários troféus internacionais (entre os quais um Mundial, em 1974, uma Taça das Nações, em 1973, e quatro Europeus, em 1971, 1973, 1975 e 1977), faleceu esta segunda-feira aos 71 anos. A informação partiu da Federação de Patinagem de Portugal.

O defesa/médio, natural de Lisboa, representou o Benfica entre 1967/68 e 1973/74 e ainda jogou também no Sporting no final dos anos 70 e início da década de 80: por essa razão, ambos os emblemas se manifestaram com pesar pela notícia do desaparecimento do antigo atleta. Em 1980/81 venceu ainda a Taça CERS pelo Sesimbra.

O velório realiza-se esta segunda-feira na Igreja de Nossa Senhora de Porto Salvo, com o funeral a ter lugar às 11h00 de amanhã no Cemitério de Oeiras.