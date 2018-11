Uma equipa de arqueólogos egípcios descobriu mais um túmulo no Egito, datado do século XIII antes de Cristo. Nos dois sarcófagos encontrados no seu interior, foi encontrada a múmia de uma mulher, perfeitamente preservada, assim como a de um homem. Os peritos acreditam que se trata de um sacerdote e da sua esposa.

O túmulo foi encontrado na ocidental do Nilo, perto do Vale dos Reis, e além dos dois sarcófagos contém cerca de mil estatuetas funerárias, conhecidas por ushabti, entre outros tesouros arqueológicos, anunciou o ministro das Antiguidades, Khaled el-Anani, no passado sábado. “Dentro do túmulo há cenas coloridas pintadas nas paredes que se encontram num excelente estado de conservação”, acrescentou o ministro na conferência de imprensa em que dava conta da descoberta.

Numa cerimónia inédita, o selo do sarcófago que continha a mulher foi quebrado pelos arqueólogos nesse dia, perante os meios de comunicação social.

Quase em simultâneo, uma missão liderada por uma equipa francesa anunciou também a descoberta do sarcófago de uma múmia chamada Thuya. Neste caso, o sarcófago data da 18.ªa dinastia, ou seja, do período em que viveram os conhecidos faraós Ramsés II e Tutankhamon.