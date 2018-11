A autobiografia de Mel B está a dar que falar. Numa entrevista de promoção da autobiografia ao programa ‘Good Morting Britain”, a cantora falou do “amor da sua vida”.

A Spice Girl namorou durante nove meses, em 2006, com o ator e humorista Eddie Murphy, com quem tem uma filha. A gravidez não foi bem aceite pelo comediante que chegou a pedir um teste de ADN para comprovar que Angel Iris era mesmo sua filha.

Mesmo assim, e mais de dez anos depois, Mel continua a considerar que o atore será sempre “o amor da sua vida”. “Foi uma história de amor perfeita com um final que não foi feliz”, disse a cantora.

O ator é casado com Paige Butcher desde 2012, enquanto a cantora casou, mais tarde, com Stephen Belafonte, tendo-se separado no ano passado.

Para além da biografia, Mel B junta-se às restantes Spice Girls – à exceção de Victoria Beckham – estão a preparar uma tourné trazendo de volta a girl band aos palcos mundiais.