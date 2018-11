O Benfica apelou aos seus adeptos para não fazerem uso de material pirotécnico, sejam tochas ou outro tipo de artefactos, em jogos dos encarnados, sejam estes disputados na Luz ou fora.

Através do site do clube, o Benfica lembrou que "qualquer deslize e nova reincidência pode implicar um jogo à porta fechada no Estádio da Luz".

Recorde-se que a utilização desse tipo de engenhos frente ao Moreirense e ao Tondela resultou numa multa de 20 mil euros por parte do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e num aviso - a reicidência resulta num jogo à porta fechada.

Leia o comunicado na íntegra:

Caros Benfiquistas, sócios, adeptos e simpatizantes.

Tem sido notável e incansável o apoio que a nossa equipa tem recebido da vossa parte, seja na Luz ou em qualquer dos estádios onde já jogamos esta época.

Um registo que merece um reconhecido agradecimento. Mas existe um apelo que temos de fazer. É responsabilidade de todos e de cada um de nós evitarmos que o Estádio da Luz seja interditado pelo uso de material pirotécnico, sejam tochas ou outro tipo de artefactos.

O uso deste tipo de engenhos nos últimos jogos, com o Moreirense na Luz e na recente deslocação a Tondela, levou a uma condenação e à aplicação de uma multa em 20 mil euros por parte do Conselho de Disciplina da FPF ao Benfica. Qualquer deslize e nova reincidência pode implicar um jogo à porta fechada no Estádio da Luz.

Apelamos e agradecemos o apoio incansável de todos, mas sem o recurso a qualquer tipo de material pirotécnico.

Temos de ter noção do que está em jogo e que esta é a melhor forma de apoiar a equipa. O nosso Benfica assim o merece!