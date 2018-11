“Isto é a oportunidade de uma vida para mim”, disse Will Smith enquanto amarrava o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton antes da prova que se realizou este domingo em Abu Dhabi.

Antes da última prova da temporada, Hamilton participou numa brincadeira com o amigo, gravando um vídeo onde estava a ser raptado para que Smith o pudesse substituir. Para isso, o piloto chegou mesmo a mudar a rotina que faz antes das provas. “Não foi um fim de semana convencional”, disse o piloto. “Ele [Will Smith] é como um irmão mais velho, então fizemos algumas filmagens e outras coisas, literalmente dez minutos antes de entrarmos no carro”.

No final do vídeo, Smith acabou por ser preso depois de ter feito vários piões na pista com o carro de Hamilton.

Para além do vídeo cómico, partilhado pelo ator no Instagram, Smith acenou a bandeira dos Emirados Árabes Unidos para que fosse iniciada a volta de apresentação da última corrida e assumiu o posto de um dos camera man.

Will Smith aproveitou ainda a oportunidade para tirar selfies com Fernando Alonso - a passar por trás e abanou a bandeira do final da prova marcando a vitória do amigo Lewis Hamilton, que se consagrou pentacampeão.