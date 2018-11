Jair Bolsonaro, atual presidente brasileiro, recorreu ao Twitter para felicitar um dos clubes do coração" pela conquista do Brasileirão.

Recorde-se que Bolsonaro admitiu ter dois clubes de coração, o Palmeiras, em São Paulo e o Botafogo, no Rio de Janeiro.

Parabens Sociedade Esportiva @Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro 2018! Mais que merecido! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 25, 2018

O Verdão chegou este domingo ao título, na penúltima jornada do Brasileirão, graças ao golo solitário de Deyverson, que integrou a B dos encarnados e a equipa principal do Belenenses, que garantiu a vitória do Palmeiras sobre o Vasco da Gama.