Rio Ferdinand, um dos nomes grandes do Manchester United neste milénio, dirigiu-se de forma crítica a José Mourinho no espaço de comentário que tem na BT Sports. E tudo devido à forma como o treinador português do Manchester United falou de alguns dos seus jogadores numa entrevista a Hristo Stoichkov, antiga lenda do futebol búlgaro, divulgada na sexta-feira.

Aí, Mourinho explicava que vários dos jogadores do atual plantel dos red devils têm "falta de maturidade" e são "mimados", individualizando depois nas críticas. "Luke Shaw, Martial, Lingard, Rashford são miúdos com grande potencial, mas a quem falta uma palavra que não posso dizer... Qual palavra? Caráter. Personalidade. Como dizem em Espanha, sangue ruim. Aquela agressividade natural", disse, frisando porém que se estava a referir a fibra e não a problemas de comportamento.

Ainda assim, e por estar longe de ser esta a primeira vez em que Mourinho critica publicamente os jogadores, as palavras do outrora Special One não caíram bem no seio do clube - que no dia seguinte empatou 0-0 em Old Trafford frente ao modesto Crystal Palace. E Rio Ferdinand percebe porquê. "Quando ele faz comentários nos quais critica quatro ou cinco dos jovens jogadores do clube, dizendo que a mentalidade deles não é a certa, o que é que ele espera? Espera ter os jogadores do seu lado ou espera que os jogadores digam: 'Espera aí, o meu treinador está a criticar-me em público novamente?'", referiu o antigo central.