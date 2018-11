Cristiano Ronaldo volta a estar nomeado na categoria de melhor jogador do ano na décima edição da Globe Soccer Awards, que vai conhecer o vencedor na gala que irá decorrer a 3 de janeiro de 2019, no Dubai.

O internacional português tem como adversários os franceses Antoine Griezmann (Atlético Madrid) e Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), na corrida a mais um prémio individual.

O capitão das quinas procura o seu quinto troféu depois de ter sido distinguido por quatro vezes (2011, 2014, 2016 e 2017),

Além do avançado da Juventus, o seu agente, Jorge Mendes, é o outro português nomeado para os Globe Soccer Awards, na categoria de melhor empresário de futebol.

Nomeados:

Melhor clube

Real Madrid

Atlético Madrid

Liverpool

Melhor treinador

Didier Deschamps

Zinedine Zidane

Diego Simeone

Jürgen Klopp

Massimiliano Allegri

Melhor jogador

Cristiano Ronaldo

Antoine Griezmann

Kylian Mbappé

Melhor empresário

Jorge Mendes (Gestifute)

Jonathan Barnett (Stellar Group)

Stefano Castagna (Football Capital)

