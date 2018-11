Neste momento, os chuveiros estão interditados, mas não há registo de quaisquer sinais de doença, adiantou à Lusa fonte da unidade de saúde pública.

Em declarações à Agência Lusa, a médica da Unidade de Saúde do Baixo Alentejo, Felicidade Ortega, referiu ainda que a presença da bactéria nos chuveiros do balneário do Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Básica de Pias, em Serpa, foi detetada no passado dia 19 deste mês.

A mesma fonte esclareceu que a presença de bactérias foi detetada em análises que são realizadas regularmente pela Câmara de Serpa.