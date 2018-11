A polícia britânica está a investigar duas novas pistas sobre o desaparecimento de Madeleine McCann, na Praia da Luz no Algarve em 2007.

Os investigadores acreditam que Maddie pode ter sido atropelada, após ter saído sozinha do apartamento de férias, onde tinha ficado a dormir com os irmãos, depois de os pais terem saído para jantar com amigos num restaurante.

O jornal britânico The Sun adiantou que a Scotland Yard já terá falado com as autoridades portuguesas acerca desta nova linha de investigação, que aponta como cenário o atropelamento da criança, na altura com três anos, por um condutor alcoolizado, que transportou e largou o corpo noutro local.

Segundo o The Sun, terá havido uma reunião com os ingleses na Procuradoria-Geral da República, que contou com o procurador de Portimão, responsável pela investigação em Portugal.