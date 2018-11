Jorge Jesus no Benfica?

Os rumores do regresso de Jorge Jesus ao Benfica multiplicaram-se depois de alguns maus resultados da equipa e de uma recente entrevista do treinador a “A Bola”, onde – pouco subtilmente – elogia Luís Filipe Vieira e fala do seu sucesso quando esteve na Luz.

Não sei o que pensa a direção encarnada, mas que o treinador gostaria de regressar ao clube é absolutamente evidente. Julgo, porém, que seria um erro.

Há uma máxima que diz ‘Nunca voltes ao lugar onde foste feliz’ – e ela aplica-se como uma luva a esta situação. Acresce que Jesus nunca foi querido pela maioria da massa adepta do Benfica, mesmo nos seus tempos gloriosos. Primeiro era porque só servia para equipas pequenas, depois porque falava mal, finalmente porque perdia os jogos decisivos.

Havia sempre um motivo para os benfiquistas dizerem mal de Jesus.

Sendo isso uma realidade, representava uma enorme ingratidão.

Recordo apenas dois factos: quando Jorge Jesus chegou ao Benfica, este só ganhara um campeonato em 15 anos, e a hegemonia do futebol português pertencia por inteiro ao FC Porto, que parecia inabalável. Ora Jesus reconquistou essa hegemonia – e quando saiu da Luz ela pertencia claramente aos encarnados.

Por outro lado, quando Jesus chegou ao Benfica este estava no 23º lugar do ranking europeu; quando Jesus saiu do Benfica este subira para o 6º lugar… e hoje está em 21º. Factos são factos.

Jorge jesus revolucionou o futebol do Benfica, a equipa passou a jogar o dobro, os adeptos voltaram a acreditar, o clube chegou a uns quartos-de-final da Champions e a duas finais da Liga Europa. Perdeu-as? É verdade. Mas depois de ele sair, o Benfica voltou a alguma final europeia?

De qualquer modo, o regresso de Jesus ao Benfica seria um erro. A animosidade de muitos adeptos permanece, não se esbateu, como mostram as sondagens. Assim, aos primeiros maus resultados, criar-se-ia na Luz um péssimo ambiente, que não favoreceria a equipa.

E há uma crítica que fazem a Jesus e que tem toda a razão de ser: ele não gosta de lançar jovens, gosta de trabalhar com jogadores feitos, que executem o que ele manda. Ora o Benfica, na atual fase, com graves problemas financeiros, tem de lançar jovens na equipa principal para os poder vender com grandes mais-valias. Este é mais um dado que não recomenda o seu regresso imediato.

Vale a pena, a propósito deste assunto, falar do caso de Sven Goran Eriksson. Ele deixou saudades na Luz, durante anos desejou-se o seu regresso como D. Sebastião, ele acabou por regressar – e foi a desilusão que se sabe.

Com Jorge Jesus muito provavelmente aconteceria o mesmo. Com uma diferença: enquanto Eriksson era muito desejado pelos adeptos, Jesus, para muitos deles, é indesejável. E isso complica ainda mais as coisas.