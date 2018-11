Um homem de 38 anos foi morto, este domingo à tarde, quando tentava assaltar um carro na zona J de Chelas, em Lisboa.

O dono do carro apercebeu-se do assalto e saiu de casa com uma faca na mão para confrontar o ladrão, que estaria armado com uma chave de fendas.

Os dois envolveram-se numa luta e o assaltante acabou por morrer durante o confronto físico com o dono do carro.

A PSP deteve o homem no local, e a investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária.

O caso está a ser tratado como um homicídio, mas algumas testemunhas já ouvidas pela polícia deram conta que se se poderia tratar de um caso de excesso de legítima defesa.

O dono do carro será levado a tribunal para primeiro interrogatório esta segunda ou terça-feira.

O corpo do assaltante foi transferido para a morgue do Instituto Nacional de Medicina Legal, para ser autopsiado.