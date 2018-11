Na manhã desta segunda-feira, vários passageiros que se encontravam na linha verde do metro de Lisboa abandonaram a estação do Intendente, no sentido Telheiras-Cais do Sodré, depois de ser detetado cheiro a queimado e um fumo intenso, escreve o Observador.

A circulação está, de momento, interrompida, e os Bombeiros encontram-se no local para averiguar a situação.