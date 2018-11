A partir de hoje, a Linha do Douro vai passar a estar interrompida durante três meses no troço entre Caíde e Marco de Canaveses.

De acordo com a Comboios de Portugal (CP), a suspensão deve-se a obras de modernização, “no contexto das intervenções de eletrificação da Linha do Douro”.

No entanto, apesar de a linha passar a estar interrompida, a CP garante o transbordo rodoviário a todos os passageiros entre as duas estações.

Na passada sexta-feira, durante uma reunião realizada no Porto, a CP garantiu aos autarcas do Douro uma “monotonização permanente” e um “ajustamentos que permitam introduzir melhorias” na oferta planeada para a Linha do Douro durante o período em que estes dois troços estejam interrompidos.

Após terminadas as alterações, a CP afirma que com a reabertura da linha serão repostos a oferta e os horários que até hoje estiveram em vigor.