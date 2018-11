A ministra do Mar quer pôr um ponto final no conflito laboral dos estivadores. Ana Paula Vitorino convocou para esta tarde uma reunião com sindicatos e operadores portuários para discutir “o quadro das relações laborais no Porto de Setúbal”, revelou o Ministério. Ao todo vão estar 13 entidades neste encontro, que está agendado para as 17h, e será a primeira reunião entre o governo, a administração do Porto de Setúbal e os sindicatos para discutir a situação dos estivadores que estão em greve desde o dia 5 de novembro.

O i sabe que os portos de Leixões e Sines estão a trabalhar normalmente, enquanto os portos de Lisboa e Figueira da Foz estão a laborar com o recurso ao pagamento de horas extraordinárias.

Esta não é a primeira vez que Ana Paula Vitorino se mostra preocupada com a situação que se vive no porto de Setúbal. Ainda na semana passada, a ministra defendeu uma revisão das relações laborais no Porto de Setúbal, apelando a um entendimento urgente entre as partes e a defender que seria desejável uma redução dos trabalhadores precários.

