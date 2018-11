Uma pequena revolução na sala de aula?

Por estes dias ficámos a saber que o ano letivo de 2016/2017 registou o valor mais baixo de sempre de chumbos nas escolas portuguesas. Evidentemente é uma notícia que nos deve alegrar, até porque o chumbo desencadeia um círculo vicioso: o aluno retido tenderá a desinteressar-se cada vez mais das aulas, sendo muito difícil motivá-lo e voltar a pô-lo nos eixos.

Se à primeira vista temos, portanto, motivos para nos regozijarmos, importaria no entanto saber se este recorde mínimo de chumbos se deve a uma melhoria real do nível dos alunos ou a um abaixamento da fasquia da exigência. Estarão as notas a ser inflacionadas porque há instruções para não chumbar? Ou porque um professor que tencione chumbar um aluno se mete numa carga de trabalhos?

A realidade é que, de há uns anos para cá, tem ganho força uma corrente que pretende pura e simplesmente que todos os alunos passem de ano, independentemente do seu interesse ou grau de aproveitamento. A intenção é sem dúvida a melhor, e terá vantagens que não podemos ignorar.

Mas acarreta uma consequência perigosa.

O poder de chumbar ou aprovar é o derradeiro recurso ao alcance do professor para disciplinar os seus alunos. Não tem de ser um instrumento de chantagem nem de terror, mas o simples facto de o aluno saber que tem de merecer a passagem influencia a sua atitude.

Como se comporta um aluno que sabe que não pode ser chumbado? Se for um jovem estruturado e responsável, não haverá qualquer problema. Mas se tiver tendência para o desleixo ou mesmo para a má-criação, então está o caldo entornado, porque a certeza de que passará em qualquer circunstância lhe dá uma sensação de invulnerabilidade.

Algumas revoluções começam assim, justamente quando as pessoas comuns percebem que podem desrespeitar as regras ou a autoridade e não lhes acontece nada. Por vezes, isso é excelente, porque ajuda a derrubar ditadores. Mas nas salas de aula pode ser terrível, porque mina a autoridade do professor e quem se transforma em pequenos ditadores são os alunos.