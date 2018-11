Não é por acaso que o Sevilha já fez questão de gritar ao mundo que vai acionar a cláusula de opção de compra do passe de André Silva, emprestado aos espanhóis pelo AC Milan. O internacional português fez este domingo o golo solitário no encontro entre o emblema andaluz e o Valladolid, que permitiu ao Sevilha colocar-se de forma isolada na liderança do campeonato. Além do ex-FC Porto, também o português Daniel Carriço foi titular no Sevilha. O emblema andaluz sabia de antemão que uma vitória permitiria saltar para o topo da tabela depois de ter visto, no sábado o empate (1-1) entre o Barcelona e Atlético de Madrid, em casa do último. Ao conquistar apenas um ponto no Wanda Metropolitano, o Barça, que liderava com apenas um ponto de vantagem em relação aos colchoneros e ao Sevilha, permitiu que o clube da andaluzia só dependesse de si para alcançar o topo. Contas feitas, no fim da 13.ª jornada do campeonato espanhol, o Sevilha passa a ser o novo líder, com 26 pontos, com um de vantagem em relação aos blaugrana, que seguem no segundo lugar, e mais dois que os colchoneros, que fecham o top-3, com 24 pontos.

Real Madrid atropelado À parte do pódio, a 13.ª ronda da prova contava com o Eibar-Real Madrid, encontro que era destacado acima de tudo por ser o primeiro jogo de Santiago Solari como técnico efetivo dos merengues. Mas a surpresa aconteceu precisamente no jogo menos esperado. Depois de ter vencido os quatro desafios enquanto técnico interino, o argentino assistiu a uma derrota (3-0) pesada dos merengues no reduto do Eibar.

O Real Madrid somou a sua quinta derrota no campeonato e com 20 pontos segue no sexto lugar, com menos um ponto que os catalães do Espanyol, quintos classificados, que ontem desperdiçaram a oportunidade de igualar os 24 pontos do Atlético de Madrid, após terem perdido com o Girona em casa.

A verdade é que a derrota merengue voltou a trazer o nome do costume à conversa: o do craque português Cristiano Ronaldo. É inevitável de cada vez que os blancos tropeçam. Os adeptos não conseguem esconder a falta do atacante luso, que continua a dar que falar em... Itália.

CR7 nos melhores marcadores O capitão das Quinas voltou a estar no centro das atenções na SerieA depois de apontar o primeiro golo na vitória (2-0) da Juventus diante do SPAL, a contar para a 13.ª jornada. O internacional português somou o seu 9.º golo na Liga italiana e já é o segundo melhor marcador da competição. O atacante do Genoa, Krzysztof Piatek, é o melhor marcador com 10 golos e Ciro Immobile (Lazio) fecha este top3 com 8 golos. Ainda no encontro da Velha Senhora, Mandzukic selou o resultado final, colocando o emblema de Turim cada vez mais líder. Com 37 pontos, a Juventus segue isolada, com mais 8 pontos que o Nápoles, 2.º na tabela.