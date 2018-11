A PSP deteve o suspeito de estar envolvido numa troca de tiros em Caxinas, Vila do Conde. O incidente terá sido motivado por desentendimentos entre duas famílias. Um dos suspeitos colocou-se em fuga, mas depois de uma perseguição bem sucedida, os agentes conseguiram deter o homem.

A rixa terá tido início com uma discussão durante a madrugada. Uma das famílias estaria a fazer uma festa com muito barulho e a outra insurgiu-se, tendo o caso subido de tom e acabado com ameaças e agressões.

De acordo com fontes da PSP logo após a troca de tiros, que não fez qualquer vítima, um dos suspeitos – que terá disparado contra um edifício – colocou-se em fuga. Os agentes perseguiram o homem cerca de um quilómetro, até conseguirem imobilizá-lo.

O suspeito, que não tem licença de uso e porte de armas, tinha ainda a pistola com que fez os disparos e algumas munições.