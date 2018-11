Parece que os últimos dias não têm sido fáceis para a família Bastinhas.

Depois de o cavaleiro Joaquim Bastinhas ter estado a lutar pela vida na última semana devido a uma complicação numa cirurgia aos intestinos, a sua nora, Dália Madruga, também esteve internada no mesmo hospital.

A atriz foi vítima de uma pneumonia e esteve internada durante uns dias no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa. No entanto, de acordo com o blogue Farpas, já se encontra em casa a recuperar.