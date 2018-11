“É um acordo que funciona para o Reino Unido e para a União Europeia”, defende Theresa May. “Saímos do mercado único, mas temos um acordo comercial que é melhor do que qualquer outro país”, sublinhou a primeira-ministra.

“Acredito que é um bom acordo para o Reino Unido”, garantiu a líder do governo britânico.

“Em qualquer negociação, nunca se recebe tudo o que se quer. Acho que o povo britânico percebe isso”, afirmou May, referindo que espera que “o Parlamento perceba isso também”: “Entendo que alguns líderes europeus estejam tristes, e de certeza que muita gente no Reino Unido também está”, declarou aos jornalistas.

Agora que este processo está a chegar ao fim, Theresa May precisa que o Parlamento britânico e o seu partido acreditem que este é, de facto, o melhor acordo que o Reino Unido poderia obter.