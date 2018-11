Joaquim Bastinhas já saiu do coma, mas continua internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa.

No entanto, apesar dos cuidados, o estado de saúde do cavaleiro está a evoluir favoravelmente. "Tem estado a reagir muito positivamente, mas ainda se encontra sob o efeito de relaxantes e sedativos”, disse fonte próxima do toureiro, em declarações ao ao blogue Farpas.

Recorde-se que Joaquim Bastinhas está internado há mais de uma semana, depois de várias complicações durante uma cirurgia a um pólipo nos intestinos.