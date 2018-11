No manifesto publicado hoje na rede social, Carreiras começa por relembrar o 25 de Novembro de 1975 e a razão pela qual lança o novo manifesto.

O presidente da Câmara Municipal de Cascais, aproveitou para assinalar este domingo o 25 de Novembro de 1975 – tentativa de golpe militar, conduzido pelas forças armadas e que permitiu que fosse instaurada em Portugal uma democracia pluralista e política - com um novo manifesto publicado na sua página do Facebook.

“25 de Novembro sempre. Razão de lançar o Manifesto 25/11: O tempo dos reformistas e moderados confrontarem os revolucionários e reacionários. Portugal vive uma falsa ilusão de paz e de progresso que esconde uma profunda degradação democrática. Celebram-se défices zero. Mas os hospitais há muito passaram o limite de rutura e educação é um elevador social parado a reproduzir lixo relativista. Elogia-se a paz social. Mas a primeira greve de juízes em treze anos, e apenas a terceira na história do país, mostra como o desespero atingiu o coração do Estado de Direito”, começa por escrever Carreiras.

“O que nos leva à urgência de Novembro. Tal como em 1975, estamos num momento decisivo. Chegámos a um ponto em que as linhas vermelhas da responsabilidade, da ética e da liberdade não podem recuar nem mais um milímetro. Tal como a 25 de novembro de 1975, nós podemos lutar pela liberdade, pela Igualdade e pela Justiça, ou deixar que eles tenham Estado à mercê das suas fantasias revolucionárias, populistas e proto-totalitárias. Tal como em novembro de 75, nós podemos decidir se recolocamos Portugal no curso de uma Democracia decente, onde o país se cumpra para todos, ou se permitimos que eles, os que amam a humanidade em geral mas detestam o homem comum em particular, imponham a sua agenda desumanizadora ao indivíduo. ‘Nós e ‘eles’ não são abstrações”, escreve ainda o presidente da Câmara de Cascais.

Já em entrevista ao Diário de Notícias, o presidente da Câmara de Cascais explicava que a data de hoje tem um “peso muito importante em Portugal” e que é necessário “fazer um manifesto 25/11”.

Leia aqui o texto na íntegra.