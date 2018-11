Este domingo, a circulação na Ponte 25 de Abril, no sentido norte-sul (Lisboa/Almada), encontra-se cortada ao trânsito na sequência de um acidente que envolveu várias viaturas, avançou à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

De acordo com a mesma fonte, o acidente deu-se pelas 09h55, tendo o trânsito sido logo cortado. O acidente aconteceu junto à Escola Superior de Comunicação Social, e dele resultaram dois feridos ligeiros.

As viaturas estão a ser desviadas para outras alternativas até que as autoridades procedam à limpeza da via.