Este domingo, o líder do Conselho Europeu, Donald Tusk, confirmou que os líderes dos 27 países-membro da União Europeia (UE) aprovaram o acordo do Brexit, assinado com a primeira-ministra britânica, Theresa May.

A confirmação de Tusk foi feita através da sua conta oficial do Twitter.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations. — Donald Tusk (@eucopresident) November 25, 2018





Os chefes de governo demoram menos de uma hora a aprovar também uma declaração política sobre a relação económica futura com o Reino Unido.

