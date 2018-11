De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se alguma precipitação – em especial a partir do início da tarde - e vento forte no litoral oeste e terras altas.

Além disso, o IPMA prevê ainda céu geralmente muito nublado em praticamente todo o país, com uma subida da temperatura mínima nas regiões Centro e Sul.

Na zona da Grande Lisboa, estão previstos períodos de chuva durante a tarde com céu muito nublado.

Relativamente às temperaturas, a mínima deverá sofrer um aumento. Já as temperaturas máximas vão deverão fixar-se nos 14 graus no Porto, 17 em Lisboa e 19 em Faro.