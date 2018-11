Os cinco detidos, alguns dos quais com cadastro criminal, foram apanhados em flagrante delito, na sequência do roubo a dois jovens, ambos agredidos na cabeça com garrafas de cerveja partidas, na Rua Nova de Santa Cruz, junto ao Campus de Gualtar da Universidade do Minho, em Braga.

Ao grupo é imputada a autoria da vaga de assaltos nos bares universitários nas imediações da Universidade do Minho, em Braga, que levaram já a um abaixo assinado e a um pedido de audiência ao comandante distrital da PSP de Braga, por parte do presidente da Associação Académica da Universidade do Minho.