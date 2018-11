Um septuagenário que padece de Alzheimer foi encontrado ao final da tarde deste sábado, numa operação que envolveu as corporações dos Bombeiros Voluntários de Guimarães e das Taipas, para além de militares da Guarda Nacional Republicana e diversos familiares.

O desaparecido, de 75 anos, foi encontrado nas imediações onde se tinha deslocado, entre as localidades de Prazins Santo Tirso e Corvite, depois de uma ação intensiva, para que o septuagenário fosse encontrado com vida antes do anoitecer, até pelas condições adversas em termos climatéricas, o que foi conseguido com êxito.

Já depois de estabilizado, no próprio local, o idoso, que se encontrava desorientado e com frio, foi conduzido para o Hospital de Nossa Senhora da Oliveira, em Guimarães, para se analisar melhor o seu estado de saúde.

Os Bombeiros Voluntários de Guimarães mobilizaram 14 elementos, apoiados por cinco viaturas, enquanto os Bombeiros Voluntários das Taipas estiveram com oito membros, auxiliados por dois veículos, para além dos meios humanos e materiais do Posto da GNR das Taipas.