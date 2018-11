Criado por um antigo engenheiro da Disneyland e um especialista em software, o site é feito exclusivamente para aqueles que adoram as obras-primas de Walt Disney.

Os utilizadores são recomendados com base nas suas preferências e os seus conhecimentos no que diz respeito aos filmes infantis.

“Os sites de encontros para grupos específicos são cada vez mais comuns”, explicou Dave Tavres (o criador) à Los Angeles Magazine. “Existe um site de encontros para amantes de olaria e o JDate foi feito a pensar nos judeus”, exemplificou.

Assim que fizer log in, pode escolher as suas músicas da Disney preferidas, partilhar a regularidade com que compra objetos relacionados com a marca e determinar o seu nível de ‘nerd da Disney’. Pode também especificar se está à procura de alguém para ter uma relação amorosa ou apenas para visitar a Disneyland.