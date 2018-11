A segunda mão da final da Taça Libertadores, que estava marcada para as 20h00, foi adiada uma hora, na sequência dos incidentes que ocorreram durante a chegada do autocarro do Boca Juniors ao Monumental.

Os relatos que têm circulado na Internet dão conta de Arremesso de pedras, lançamento de gás pimenta e jogadores feridos com vidros.

Dois jogadores do Boca Juniors ficaram feridos e foram transportados para o hospital mais próximo.

Tudo indica que, apesar dos desacatos, o jogo entre o Boca Juniors e o River Plate deverá realizar-se.