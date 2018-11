Na sua intervenção nas jornadas parlamentares do PS, António Costa deixou um recado ao presidente do Grupo Parlamentar… Com recurso ao humor e à ironia.

Costa aproveitou a ocasião para fazer um balanço dos últimos três anos da sua administração. A certa altura, o líder socialista decidiu dirigir a palavra ao seu "velho amigo, grande parceiro e apoiante número um do secretário-geral do PS, do primeiro-ministro e do Governo", Carlos César.

"Quero agradecer especialmente ao Carlos César a generosidade que teve de conceder liberdade de voto aos deputados do PS para votarem as propostas do Governo. Ficamos muito reconhecidos e é um grande sinal de amizade", disse António Costa de forma bem-humorada. O primeiro-ministro referia-se à divergência entre a direção da bancada socialista e o Governo em relação ao IVA nas touradas.

Costa aproveitou ainda para falar sobre o Orçamento do Estado: "O Partido Socialista, em conjunto com o Bloco de Esquerda, com PCP e com partido ecologista Os Verdes, conseguiu construir não só uma solução de Governo mas uma solução de governo estável, que conseguiu ao longo de quatro anos apresentar quatro Orçamentos do Estado e assegurar por isso a transição da mudança que muitos consideravam não ser possível".

O líder socialista considerou que a aprovação deste OE é sinónimo de "credibilidade, da seriedade e rigor com que a gestão orçamental tem sido possível realizar".

As jornadas parlamentares do PS decorrem até domingo, em Portimão, no Algarve.