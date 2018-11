Multidões de pessoas invadiram as lojas da Worten em Lisboa, Braga e Matosinhos, devido às promoções anunciadas por ocasião da "Black Friday".

Sexta-feira foi só ontem, mas à boleia da "Black Friday" as marcas aproveitam e estendem as tradicionais promoções a outros dias e até semanas. Este fim de semana ainda há muitos descontos e continuam a ser partilhados nas redes sociais vídeos da loucura nas lojas.

No ano passado, em Portugal, a "Black Friday", que aconteceu no dia 24 de novembro, bateu recordes, sendo o segundo dia com maior número de compras.

Segundo dados da SIBS - a entidade que gere a rede de Multibanco -, os portugueses gastaram nesse dia mais de quatro milhões de euros em lojas físicas. À frente desse número só mesmo o dia 23 de dezembro, com as compras de Natal que representaram cerca de cinco milhões de euros.

Olhando para as compras online, a última "Black Friday" foi mesmo o dia de 2017 em que os portugueses mais compraram, gastando perto de 300 mil euros.