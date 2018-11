Stephen Curry, estrela de NBA, esteve envolvido num aparatoso acidente esta sexta-feira, em Oakland, EUA

Tudo começou quando um condutor perdeu o controlo do carro e embateu no Porshe de Curry. Contudo, enquanto esperava por assistência, um outro carro perdeu também o controlo e o carro do jogador dos Golden State Warriors voltou a ser atingido.

De acordo com a polícia de Oakland, não resultaram feridos do incidente. O despiste dos veículos terá acontecido devido ao piso escorregadio, por causa da chuva.

“Não é preciso lembrar, mas Deus é Grande Sempre e Sempre Deus é Grande. Agradeço todas as mensagens”, escreveu o norte-americano nas redes sociais, depois de receber inúmeras mensagens de apoio dos fãs.

Silver Lexus that hit #Warriors star #StephCurry's car being towed shortly after the accident exiting the Caldecott Tunnel. No reports of injury. CHP says accident likely weather related. Read more: https://t.co/yd6xtmEIqg#Warriors @abc7newsbayarea pic.twitter.com/whhFOAVSu5