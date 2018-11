Serão apresentadas fotografias, pinturas, caricaturas, gravura, música da época, excertos de filmes e objetos do espólio pessoal do escritor, guardados na Casa de Tormes (propriedade da Fundação Eça de Queiroz), nunca antes vistas em Lisboa. Desse espólio fazem parte a secretária pessoal do escritor, o tinteiro em latão, a palmatória de iluminação, a estante giratória e a cabaia chinesa (vestuário de mangas largas usado na China), que lhe foi oferecida pelo Conde de Arnoso.

A mostra conta ainda com obras de Paula Rego, Júlio Pomar, João Abel Manta, Raphael Bordallo Pinheiro, Raquel Roque Gameiro, Bernardo Marques, Manoel de Oliveira, João Botelho, entre outras, alusivas ao autor e à sua obra. "tudo o que Eça trazia no saco" estará patente até 18 de fevereiro.