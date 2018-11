O Benfica foi multado em 12 mil euros pelo Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA, na sequência do jogo da Liga dos Campeões com o Ajax. O organismo que gere o futebol europeu considera que os encarnados violaram o artigo 38.º do Regulamento de Segurança ao bloquear os acessos nas bancadas do Estádio da Luz no encontro com os holandeses, no passado dia 7, que terminou com um empate (1-1).

A UEFA anunciou ainda esta sexta-feira uma espécie de ultimato ao Ajax: os holandeses têm 30 dias para pagar ao Benfica por danos causados pelos seus adeptos. O valor total é de 38 mil euros: 30 mil por distúrbios dos seus seguidores e os restantes oito mil de indemnização aos encarnados. Além disso, o Ajax ficou ainda proibido de vender bilhetes para o próximo jogo fora nas competições europeias e viu ser-lhe aplicada pena suspensa na venda de ingressos na qualidade de visitante "por um período probatório de um ano".

Também o AEK de Atenas, que pertence igualmente ao grupo E da Liga dos Campeões, foi multado, no caso em 64 mil euros, e ainda castigado com o encerramento parcial das bancadas do seu estádio no próximo jogo caseiro, que será esta terça-feira frente ao Ajax - mais um ano de pena suspensa. Tudo devido ao comportamento dos seus adeptos no jogo em casa com o Bayern Munique, a 23 de outubro, onde terão bloqueado escadas, arremessado objetos e lançado artefactos de pirotecnia para o relvado.