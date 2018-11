A Marinha Portuguesa divulgou esta sexta-feira um vídeo das operações de resgate em Borba.

“Aqui ficam algumas das imagens das atividades realizadas, esta manhã em Borba, pelas equipas da Marinha, com elementos dos Mergulhadores e do Instituto Hidrográfico”, lê-se na legenda do vídeo, partilhado no Facebook.

As imagens mostram o trabalho na pedreira realizado com recurso ao sonar.

Neste momento decorrem os trabalhos para resgatar o corpo da segunda vítima confirmada e as restantes vítimas.

Na manhã desta sexta-feira, graças à utilização de cães capazes de detetar pessoas por entre os escombros foi localizado o corpo da segunda vítima mortal confirmada.