Marcel Keizer vai estrear-se enquanto treinador do Sporting no jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Lusitano de Vildemoinhos, que acontece na tarde deste sábado.

Na conferência de impresa de antevisão ao encontro, o técnico holandês garantiu que o objetivo é continuar com o mesmo ciclo de vitórias embora com uma maneira diferente de atuar em campo.

"Sei o que gosto no futebol e de como gosto de ver a minhas equipas jogar. Por isso quero manter os bons resultados que o clube tem vindo a alcançar, mas com uma nova forma de os conseguir. Esta é uma competição importante, todas são, e por isso queremos continuar a vencer já no sábado. Aliás, o ano passado o clube esteve na final e nós queremos voltar a atingir esse patamar", disse.

O técnico holandês desvalorizou ainda a questão de já ter um plantel construído. "Não sou pessoa de arranjar desculpas, de este plantel não ter sido feito por mim. Não há problema, tem bons jogadores", garantiu, mostrando-se despreocupado se a sua eleição para o comando técnico dos leões possa ser seja considerada uma aposta de risco.

"Não creio. Sei o que gosto no futebol e nas minhas equipas. Quero continuar com boas exibições ter algumas coisas diferentes na maneira de jogar. Não penso na carreira, só quero uma equipa a jogar bom futebol", rematou.

Depois do jogo em Viseu, segue-se a viagem até ao Azerbaijão, onde os leões vão defrontar, dia 29 deste mês, o Qarabag, em jogo da fase de grupos da Liga Europa. Quatro dias depois, o Sporting desloca-se até Vila do Conde para medir forças com o Rio Ave, na Liga portuguesa, o que significa que só no dia 9 de dezembro, quando o plantel leonino receber o Desp. Aves, também a contar para o campeonato, é que Marcel Keizer terá a sua estreia oficial no estádio de Alvalade.