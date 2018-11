Pep Guardiola, técnico do Manchester City, confirmou a lesão de Bernardo Silva, adiantando que o internacional português não vai poder jogar amanhã, na deslocação dos citizens ao reduto do West Ham.

"O Bernardo Silva não pode jogar este fim-de-semana. Não é uma lesão muito grande, mas não vai ser opção para o jogo com o West Ham United", explicou através das redes socias do clube o técnico espanhol.

PEP: @BernardoCSilva cannot play this weekend. The injury is not a big one but he cannot play this weekend. @benmendy23 will be out for 10-12 weeks. #WHUMCI