Já não é a primeira vez que Massimiliano Allegri expressa a sua opinião em relação ao assunto. E a resposta é sempre a mesma. "Cristiano Ronaldo merece ganhar" a Bola de Ouro, assegura o técnico da Juventus.

"Eu não sei nada sobre as indicações para a Bola de Ouro, mas o Cristiano Ronaldo merece ganhar", disse, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o SPAL.

"Ele trouxe à Itália um alto nível de competitividade e todos aumentaram o seu nível de atenção", continuou.

O internacional português ganhou o prémio da revista francesa France Football por cinco vezes: primeiro em 2008, quando jogava no Manchester United, e mais tarde, em 2013, 2014, 2016 e 2017, pelos espanhóis do Real Madrid.