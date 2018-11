Augusto Mateus, Álvaro Beleza e Júlio Castro Caldas são alguns dos nomes que integram a comissão de honra da lista B às eleições do Montepio – candidatura de Ribeiro Mendes, apurou o i. As eleições estão marcadas para o próximo dia 7 de dezembro e, de acordo com o candidato, a continuação de uma crise de reputação na instituição pode pôr em causa a sua sobrevivência. “Ninguém tem dúvidas que se assistiu no passado a verdadeiras aventuras financeiras, sem avaliação correta”, revelou recentemente em entrevista ao i.

Na corrida estão três listas que apelam à necessidade de renovação da instituição que é dona do banco com o mesmo nome. À de Ribeiro Mendes junta-se a lista do atual presidente, Tomás Correia, e a lista de António Godinho.

O presidente da instituição financeira avançou entretanto com um código de conduta e prevê punir os trabalhadores que apelarem ao voto ou usarem telemóveis ou veículos do trabalho para participarem na campanha eleitoral por alguma lista candidata à associação mutualista, sem no entanto indicar a punição em caso de incumprimento.

Esse caminho já tinha sido escolhido em 2015, quando José Félix Morgado era presidente executivo da Caixa Económica Montepio Geral, e agora repete-se com Carlos Tavares à frente do banco.