Paraíso Escondido

Lugar que pede a cada passo para nos reencontrarmos, para nos questionarmos e que nos leva à reinvenção da nossa própria essência

O nosso projeto de multiculturalismo que pretende promover a cultura, a arte e as indústrias criativas entre os Países de Língua Portuguesa trouxe--me, desta vez, à Guiné-Bissau. Desafiado pela minha amiga Sassy a vir conhecer as inúmeras riquezas da terra e instigado pelo amigo Abel a antecipar essa mesma viagem, por forma a coincidir com a sua estadia aqui, decidi aproveitar a conjuntura que me apresentava os “guias” perfeitos para mais um passo nesta nova caminhada. E assim foi. É por isso daqui que vos escrevo, abraçado por pessoas que tão bem me receberam e que tudo têm feito para me sentir em casa. Já fiz amigos novos: o Ova, que me acompanha para todo o lado, o Steven e o Pitó, que me fazem rir a toda a hora e me mostram a hospitalidade que brota como água de qualquer nascente.

A primeira paragem trouxe-me até à capital, Bissau. Um pouco perdida no seu tempo, à procura de se reencontrar. Entre edifícios degradados e estradas a pedir intervenção, sentimos nas ruelas do tempo o espartilho da língua: a falta de apoio de Portugal acabou por condicionar a proliferação da língua oficial, a portuguesa, que se deixou um pouco ultrapassar pelo francês, mais atento a este mundo de oportunidades, e o crioulo enraizado na população. Acho que devíamos olhar mais para este país irmão. Sinto que muitas vezes a Guiné-Bissau é esquecida por nós, o que nem fará assim tanto sentido se percebermos que estamos apenas a quatro horas de distância. Bissau, cidade linda, feita de gente boa, com uma energia que nos eleva e um carisma que se sente em cada esquina. Das ostras da Casa M’baye à Praça do Império. O cheiro da terra, a magia dos sabores em cada fruta, no peixe fresco que nos leva até ao marisco de Safim ou às paisagens de Quinhamel, por aqui muito há para se descobrir.

Foi, no entanto, no arquipélago dos Bijagós, composto por 88 ilhas, que me perdi de amores pelo país, numa viagem de avioneta que nos traz até Bubaque, uma das ilhas da região de Bolama. Sentado em cima de caixas de lagosta e camarão, a fazer lembrar os filmes do Harrison Ford, aterro entre acrobacias numa pista de terra. Ao chegar, percebe-se que os franceses há muito que tiveram olho para um dos tesouros mais bem escondidos do planeta. Paisagem de cortar a respiração, sente-se a cultura do silêncio, da meditação e dos sentidos. De tudo o que é natural e ecológico. Por aqui, a destruição humana ainda não passou e só nos apetece fechar os olhos e parar para respirar, sentir e degustar. Sem telemóveis. Sem o sinal castigador do tempo. Apenas ficar. Vegetação abundante e um mar de água quente que nos acalma a alma e nos faz acreditar no que verdadeiramente interessa. Que nos transporta para o que é térreo, ecológico e cheio de significado. Para o que a vida tem de melhor para nos oferecer.

Sinto-me, por isso, de coração cheio neste lugar mágico que a ignorância me fazia desconhecer. Só quem por aqui passa consegue perceber o que estou a dizer. Lugar que pede a cada passo para nos reencontrarmos, para nos questionarmos e que nos leva à reinvenção da nossa própria essência. É assim o espaço do Dakosta, em que nos apetece pegar na máquina fotográfica a cada pormenor, mas ao mesmo tempo nos leva a dar descanso a todas as tecnologias para degustar completamente; assim como o da Solange, o Hotel Ponta Anchaca, em Rubane, que nos transporta para uma viagem dos sentidos. É aqui que sentimos a natureza no seu esplendor. Sem que alguém a tenha estragado ou alterado. Por entre hipopótamos ou tartarugas, crocodilos e todo o tipo de peixes, palmeiras e coqueiros, não é difícil chegarmos à conclusão de que precisamos de tão pouco para sermos felizes. Se tiverem oportunidade, deixo-vos um desafio. Venham conhecer este paraíso escondido na Terra mas, por favor, não estraguem um dos últimos diamantes por lapidar. Agora vou dar um mergulho e pensar mais um pouco na sorte que tenho por ter chegado aqui.