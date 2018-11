O antigo presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Marques, morreu esta quinta-feira aos 89 anos. A notícia foi avançada pelo organismo num comunicado publicado no site.

Fernando Marques foi presidente do Conselho de Arbitragem entre 1990 e 1993. Foi o responsável pela implementação do sorteio dos árbitros assim como a utilização do termo “a jarra” para os castigos aplicados aos árbitros que influenciassem o resultado dos jogos através de erros propositados.

Muito ligado ao futebol, Fernando Marques esteve ainda à frente de várias pastas da Associação de Futebol do Porto.