O líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, admitiu esta quinta-feira alterar algumas das propostas para combater a especulação imobiliária, depois de ter ouvido fortes críticas dentro do encontro. “Nós admitimos eventualmente a sua alteração”, deixou escapar o líder da bancada social-democrata, aguardando também que os críticos lhe façam chegar as alterações para as poder avaliar. Nesta fase só se pode substituir propostas de alterações já entregues em sede de discussão orçamental.

O próprio líder parlamentar admitiu a contestação, mas garantiu que foram apenas três deputados a contestar a proposta. Segundo apurou o i, houve críticas vários deputados entre eles, Hugo Soares, Margarida Balseiro Lopes e Maria Luís Albuquerque. Os reparos e e o tom tenso acabaram por se estender à direção da bancada do partido também noutras áreas como na saúde.

No final, o líder parlamentar do PSD assegurou que o partido não negoceia com o Bloco de Esquerda, por isso, afastou qualquer possibilidade de diálogo com o único partido que tem iniciativas sobre o combate à especulação imobiliária. “Nunca negociamos com o Bloco, nem pensamos negociar”, assegurou Fernando Negrão.