A prova-rainha do futebol português regressa esta quinta-feira com o Benfica-Arouca a inaugurar a quarta eliminatória.

Os encarnados vão receber a equipa da ii Liga num jogo em que irá disputar-se o acesso aos oitavos-de-final da competição.

Este será o 11.º embate entre as duas equipas, com um registo muito positivo para o clube da Luz: 8 vitórias, um empate e apenas uma derrota. O único triunfo da equipa arouquense remonta à época de 2015/16, altura em que venceu por 1-0, à passagem da segunda jornada da Liga Portuguesa.

Já na Taça de Portugal, o Benfica e o Arouca encontraram-se apenas uma vez, em 2010/11, no jogo referente à terceira eliminatória da prova, em que os encarnados golearam por 5-1, naquela que continua a ser a vitória mais larga diante do conjunto arouquense.

Até chegar a esta fase da prova-rainha, os comandados de Quim Machado deixaram pelo caminho os vimaranenses do Clube Caçadores das Taipas (na 2.a eliminatória) e os algarvios do Farense (na 3.a). Na ii divisão, o Arouca ocupa atualmente a 14.a posição. Ainda assim, Machado garante que “quer pregar um susto ao Benfica” e que o “Arouca não pode dar esta eliminatória por perdida”. “É um jogo muito difícil para nós. Não deixa de ser Taça de Portugal e toda a gente quer jogar contra os grandes, mas temos de ir confiantes para este jogo. Toda a responsabilidade está do lado do Benfica”, garantiu em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de hoje. Além de empurrar as responsabilidades para a águia, Quim Machado assegurou também que o mais importante “será manter a identidade” da equipa e “não ter medo”.

“O meu foco é o ciclo de vitórias do Benfica” Do lado dos encarnados, Rui Vitória adiantou que haverá alterações no onze, a começar por Krovinovic, afastado dos relvados desde janeiro. “Vamos ter mudanças porque houve jogadores que jogaram ontem [quarta-feira] e vamos competir amanhã [hoje]. Ainda vamos decidir a equipa que vai entrar, mas vai haver essas mudanças, tendo em vista o máximo rendimento. O Krovinovic vai voltar à convocatória e estou em crer que vai ter minutos de jogo”, disse na antevisão.

Recorde-se que, depois da receção ao Tondela, os comandados de Vitória seguem até àAlemanha para medir forças com o Bayern Munique, num encontro que poderá ser decisivo para as contas encarnadas na prova europeia. Ainda assim, o treinador das águias negou qualquer tipo de gestão de jogadores a pensar no jogo com o emblema alemão (agendado para o dia 27 deste mês). “Não falei em gestão. O que eu disse é que é possível que haja mudanças e essa mudança tem a ver com o rendimento dos jogadores para amanhã. Queremos que tenham condições para defrontar o adversário. Não vai alterar o rendimento da equipa. Estou à vontade, não tem nada a ver com o jogo de Munique”, atirou.

Na mesma conferência, o treinador do Benfica foi mais uma vez questionado sobre o nome de Jorge Jesus. Desvalorizando mais uma vez o tema do seu antecessor, Vitória disse apenas “respeitar todos os treinadores que estão no estrangeiro”, incluindo Jesus. “Tenho o máximo respeito pelo trabalho que os treinadores portugueses fazem no estrangeiro, começando pelo embaixador-mor, que é o José Mourinho”, disse, nomeando depois os nomes de Vítor Pereira, Jorge Jesus, Caixinha, Marco Silva, Paulo Fonseca e Nuno Espírito Santo. “Tenho respeito por todos”, generalizou.

Apesar da insistência, o treinador encarnado deixou claro que, neste momento, o foco é o jogo desta noite, com o Arouca “e o ciclo de vitórias que o Benfica vai iniciar” a partir de agora.

Depois do Benfica-Arouca e do Benfica-Bayern, os comandados de Rui Vitória recebem o Feirense na jornada 11 da Liga (1 de dezembro) e, no dia 5, o Paços de Ferreira, num encontro referente à fase de grupos da Taça da Liga.