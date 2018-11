Parece que o ambiente na Casa Real britânica já viu melhores dias. De acordo com a revista Life & Style, Kate Middleton estará “furiosa” com Meghan Markle, depois de ter sido permitido à família da esposa de Harry juntar-se à realeza para celebrar o Natal.

Segundo fontes próximas em declarações à revista, a duquesa de Cambridge nunca teve a oportunidade de convidar a sua família para festejar o feriado: “Os pais da Kate nunca foram convidados para passar as festas de final de ano com a rainha”, acrescenta que “na verdade, ela e o William foram forçados a dividir as suas festas entre os Middleton e a família real, dividindo as crianças entre as duas casas”, referindo-se assim aos filhos dos duques de Cambridge: George, Charlotte e Louis.

Kate considera que Meghan está a receber tratamento especial, mesmo tendo noção de que a duquesa de Sussex está grávida do primeiro filho: “Ela compreende que a família da Meghan é basicamente a mãe dela e que o convite feito a Doria Ragland seja um gesto de carinho, mas a Kate não consegue tirar da cabeça que a esposa de Harry esteja a receber privilégios”.