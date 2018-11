Esta quinta-feira, o Presidente dos Estados Unidos ameaçou fechar a fronteira com o México, por um período de tempo indefinido, caso considere que o seu aliado perca o “controlo”.

Hoje os EUA celebram o Dia de Ação de Graças e, Donald Trump, refere a situação envolvendo uma caravana de refugiados, vinda da América Central e a caminho dos EUA, que se encontra acampada em Tijuana, no México, com o objetivo de justificar a possibilidade de decretar o encerramento da fronteira com o país.

O Presidente dos Estados Unidos disse que se trata de “uma situação realmente má”, afirmando que se esta se tornar “incontrolável”, poderá mesmo obrigar a “fechar a entrada nos EUA até que se possa garantir o controlo”.