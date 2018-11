O Thanksgiving (Dia de Ação de Graças) é um dos feriados mais antigos e mais esperados nos EUA. Neste dia, que se celebra na quarta quinta-feira de novembro e que tem como objetivo agradecer as coisas boas que aconteceram, assinala-se o arranque da época festiva, que só termina com o dia de Ano Novo.

Mas como surgiu o Dia de Ação de Graças? O início desta celebração data de 1621, ano em que peregrinos ingleses chegaram ao que é hoje conhecido como Massachusetts e partilharam uma refeição com os nativos, que agradeciam o bom ano de colheitas que tinham tido – reza a lenda que, no ano antes, a tribo tinha sofrido bastante com a falta de alimentos. De acordo com a imprensa norte-americana, o primeiro Dia de Ação de Graças ocorreu em outubro e durou três dias.

No entanto, há quem defenda que esta não foi a primeira vez que colonizadores e nativos se sentaram para partilhar uma refeição – historiadores argumentam que, dois anos antes, uma cerimónia semelhante ocorreu no estado da Virgínia.

Certo é que, em 1863, durante a guerra civil norte-americana, o então presidente dos EUA Abraham Lincoln decretou o Dia de Ação de Graças como feriado nacional.

Hoje em dia, este feriado também é celebrado no Canadá e em várias ilhas do Caribe. Este ano, o feriado calha a 22 de novembro. Normalmente, as famílias e os amigos reúnem-se para almoçarem todos juntos e assistirem a jogos de futebol americano. Em várias cidades são organizadas paradas para assinalar este dia.

O prato principal neste dia é o peru. Não se sabe como surgiu esta tradição, mas o peru é um dos símbolos dos EUA. Estima-se que, anualmente, sejam consumidos 50 milhões de perus neste dia especial, refere um estudo da Universidade de Illinois.